Allianz kauft 288.514 Aktien zurück – Analysten heben Kursziel auf 431 Euro!

Die Allianz SE hat im Rahmen ihres Aktienrückkaufprogramms vom 30. Juni bis 4. Juli 2025 insgesamt 288.514 eigene Aktien erworben. Dies geschah im Einklang mit der zuvor am 20. März 2025 angekündigten Maßnahme gemäß der EU-Verordnung über Marktmissbrauch. In diesem Zeitraum wurden die Aktien zu unterschiedlichen Durchschnittskursen zwischen 341,74 und 345,13 Euro pro Aktie gekauft. Insgesamt beläuft sich die Zahl der seit Beginn des Rückkaufprogramms am 21. März 2025 bis zum 4. Juli 2025 erworbenen Aktien auf 3.177.783. Die Käufe wurden über die Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) sowie über mehrere multilaterale Handelssysteme abgewickelt.

Parallel zu diesen Entwicklungen hat die Privatbank Berenberg das Kursziel für die Allianz-Aktie von 419 auf 431 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Michael Huttner hebt hervor, dass Investitionen in die IT nicht nur die Kosten senken und die Produktivität steigern, sondern auch die Kundenzufriedenheit erhöhen. Diese positiven Entwicklungen führen zu höheren Wachstumserwartungen für das Unternehmen.