DAX auf Rekordkurs: Anleger trotzen Unsicherheiten im Wirecard-Prozess!

Der DAX, der deutsche Leitindex, zeigt sich weiterhin stark und hat sein Rekordhoch von 24.479 Punkten, das Anfang Juni erreicht wurde, fest im Visier. Am Mittwoch taxierte der Broker IG den DAX rund zweieinhalb Stunden vor Handelsbeginn auf 24.235 Punkte, was einem Plus von 0,1 Prozent entspricht und das Wochenplus auf fast 2 Prozent ausbaut. Trotz der anhaltenden Unsicherheiten im Zollstreit mit den USA, dessen Frist für neue Zölle auf den 1. August verschoben wurde, scheinen die Anleger optimistisch zu bleiben und blenden die geopolitischen Risiken weitgehend aus.

Im Zusammenhang mit dem Wirecard-Skandal hat der Insolvenzverwalter Michael Jaffé im Münchner Prozess die Verteidigungslinie des ehemaligen Vorstandschefs Markus Braun stark angegriffen. Jaffé stellte klar, dass die in der Wirecard-Bilanz ausgewiesenen 1,9 Milliarden Euro auf Treuhandkonten in Südostasien nicht existierten. Er widersprach Brauns Behauptungen, dass diese Gelder durch kriminelle Machenschaften von ehemaligen Führungskräften wie Jan Marsalek abgezweigt worden seien. Laut Jaffé gab es keine substantiellen Geschäfte, die die behaupteten Gewinne rechtfertigen könnten.