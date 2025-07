Trump erhöht Zölle: US-Dollar steigt, Euro unter Druck – was jetzt?

Die von US-Präsident Donald Trump angekündigten Zölle von 25 Prozent auf Waren aus Japan und Südkorea haben am Montag zu einer Stärkung des US-Dollars geführt. Im Gegenzug geriet der Euro, nach einer Phase der Stabilisierung, wieder unter Druck und fiel zeitweise unter die Marke von 1,17 Dollar. Der Euro wurde zuletzt bei 1,1717 Dollar gehandelt, während die Europäische Zentralbank den Referenzkurs auf 1,1728 Dollar festlegte.

Trump hat am Montag erste Briefe an mehrere Länder, darunter Japan, Südkorea, Südafrika und Malaysia, verschickt, in denen die neuen Zollbestimmungen angekündigt werden. Diese Zölle sollen am 1. August in Kraft treten. Die Sprecherin des Weißen Hauses betonte, dass entweder die neuen Zölle in Kraft treten oder Vereinbarungen getroffen werden. Zudem wurde bekannt, dass Trump die ursprünglich für den 9. Juli geplanten Zölle auf den 1. August verschieben möchte, was bedeutet, dass die Importaufschläge bis dahin zunächst ausgesetzt sind.