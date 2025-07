Heidelberg Materials AG: Erfolgreicher Aktienrückkauf und Stimmrechtsupdate!

Am 7. Juli 2025 veröffentlichte die Heidelberg Materials AG eine Kapitalmarktinformation im Rahmen ihres laufenden Aktienrückkaufprogramms. In der Mitteilung wurde bekannt gegeben, dass im Zeitraum vom 30. Juni bis 4. Juli 2025 insgesamt 83.931 Aktien zurückgekauft wurden. Die Transaktionen fanden an der Börse XETR statt, wobei die täglich gewichteten Durchschnittskurse zwischen 193,6268 € und 198,6179 € lagen. Das gesamte Volumen der zurückgekauften Aktien belief sich auf etwa 16,35 Millionen Euro.

Die Einzelheiten der Rückkäufe sind wie folgt: Am 30. Juni wurden 14.312 Aktien zu einem Durchschnittspreis von 198,6179 € erworben, was ein Gesamtvolumen von 2.842.619,38 € ergibt. Am 1. Juli wurden 17.329 Aktien zu 193,9785 € zurückgekauft, was ein Volumen von 3.361.453,43 € ausmachte. Die Rückkäufe setzten sich am 2. Juli mit 17.348 Aktien zu 193,6268 € (3.359.037,73 €), am 3. Juli mit 17.323 Aktien zu 194,7553 € (3.373.746,06 €) und am 4. Juli mit 17.619 Aktien zu 193,7385 € (3.413.478,63 €) fort.