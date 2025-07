UBS senkt SAP-Kursziel: Trotz Währungsdruck bleibt die Aktie ein Kauf!

Die Anpassung des Kursziels reflektiert die aktuellen Marktbedingungen und die Herausforderungen, mit denen SAP konfrontiert ist. Insbesondere die Wechselkursentwicklung könnte sich negativ auf die Ergebnisse auswirken, was Briest als einen zunehmenden Druck auf die Unternehmensperformance sieht. Dennoch bleibt die UBS zuversichtlich, dass SAP in der Lage ist, die Erwartungen der Investoren zu erfüllen und weiterhin als attraktive Investition gilt.

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für die Aktien von SAP von 307 auf 300 Euro gesenkt, jedoch die Einstufung auf "Buy" beibehalten. Analyst Michael Briest äußerte sich in seinem am Montag veröffentlichten Ausblick optimistisch über den bevorstehenden Quartalsbericht des Unternehmens. Er erwartet, dass SAP trotz eines zunehmenden Gegenwinds von der Währungsseite solide Ergebnisse präsentieren wird.

Zusätzlich zu den Marktanalysen hat SAP kürzlich Informationen zu ihrem laufenden Aktienrückkaufprogramm veröffentlicht. Im Zeitraum vom 30. Juni bis 4. Juli 2025 wurden insgesamt 85.349 Aktien zurückgekauft. Die Rückkäufe erfolgten zu einem durchschnittlichen Preis von 254,84 Euro pro Aktie, was insgesamt ein Volumen von etwa 21,7 Millionen Euro ergibt. Diese Maßnahme ist Teil der Strategie von SAP, den Wert für die Aktionäre zu steigern und das Vertrauen in die Unternehmensentwicklung zu stärken.

Das Aktienrückkaufprogramm zeigt, dass SAP trotz der Herausforderungen, die sich aus der Währungsentwicklung ergeben, finanziell stabil bleibt und bereit ist, in die eigene Aktie zu investieren. Dies könnte auch als Signal an den Markt interpretiert werden, dass das Management von SAP an die zukünftige Entwicklung des Unternehmens glaubt.

Insgesamt bleibt die Stimmung um SAP gemischt. Während die UBS die Aktie weiterhin als Kaufoption sieht, müssen Investoren die potenziellen Risiken, insbesondere im Hinblick auf die Währungsrisiken, im Auge behalten. Der bevorstehende Quartalsbericht wird entscheidend sein, um die Richtung der Aktie und die Reaktion des Marktes auf die aktuellen Herausforderungen zu bestimmen. Analysten und Investoren warten gespannt auf die Ergebnisse, die am Markt veröffentlicht werden, um die weitere Entwicklung von SAP besser einschätzen zu können.

Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 266,1EUR auf Lang & Schwarz (10. Juli 2025, 07:44 Uhr) gehandelt.