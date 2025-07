Wacker Chemie: Aktienabstufung und neue Chancen im Biotech-Sektor

Die DZ Bank hat die Aktien von Wacker Chemie in einer aktuellen Analyse von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und den fairen Wert der Papiere von 81 auf 70 Euro gesenkt. Diese Entscheidung ist das Ergebnis einer sich verschlechternden Marktlage im Polysiliziummarkt, der für Solaranwendungen von entscheidender Bedeutung ist. Laut Analyst Peter Spengler haben neue US-amerikanische Zölle und Gesetzesvorschläge negative Auswirkungen auf die Branche, was dazu führen könnte, dass Wacker Chemie sein operatives Gewinnziel (Ebitda) für das laufende Jahr verfehlt, sofern sich die Marktbedingungen nicht signifikant verbessern.

Parallel zu diesen Herausforderungen investiert Wacker Chemie jedoch in die Zukunft und hat ein neues Forschungszentrum für Biotechnologie in München eröffnet. Vorstandschef Christian Hartel und der bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger weihten das Zentrum ein, das sich auf die Forschung zur Herstellung von Biopharmazeutika konzentrieren wird. Biopharmazeutika sind Medikamente, deren Wirkstoffe nicht chemisch synthetisiert, sondern meist gentechnisch hergestellt werden. Hartel betonte das große Wachstumspotenzial in diesem Bereich und die Notwendigkeit, auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten zu investieren.

In dem neuen Forschungszentrum sollen 90 Mitarbeiter tätig sein, und Wacker Chemie hat einen zweistelligen Millionenbetrag in den Ausbau investiert, ohne die genaue Summe zu nennen. Aiwanger hob hervor, dass solche Projekte entscheidend sind, um die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens zu sichern und Innovationen aus Bayern international zu fördern.

Insgesamt zeigt sich, dass Wacker Chemie trotz der aktuellen Herausforderungen im Polysiliziummarkt aktiv an der Diversifizierung und Stärkung seiner Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten arbeitet, um langfristig wettbewerbsfähig zu bleiben. Die Marktanalysen und strategischen Investitionen werden entscheidend sein, um die zukünftige Position des Unternehmens zu sichern.

Die Wacker Chemie Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 70,05EUR auf Lang & Schwarz (10. Juli 2025, 07:44 Uhr) gehandelt.