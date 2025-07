Dow schließt Produktionsanlagen: 550 Jobs in Sachsen gefährdet!

Der US-Chemiekonzern Dow hat angekündigt, bis Ende 2027 Teile seiner Produktionsanlagen in Böhlen (Sachsen) und Schkopau (Sachsen-Anhalt) zu schließen. Diese Entscheidung ist das Ergebnis struktureller Herausforderungen auf dem europäischen Markt, die durch hohe Energie- und Betriebskosten, steigende CO2-Kosten sowie eine sinkende Nachfrage in Schlüsselindustrien bedingt sind. Insgesamt sind rund 550 reguläre Mitarbeiter an den betroffenen Standorten betroffen, darunter sowohl Produktionsmitarbeiter als auch Angestellte in unterstützenden Bereichen. Dow betreibt in Deutschland insgesamt 13 Standorte mit etwa 3.400 Beschäftigten.

Die Schließung betrifft spezifisch die Chloralkali- und Vinylanlagen in Schkopau sowie den Steamcracker in Böhlen, der chemische Grundstoffe aus Rohbenzin herstellt. Diese Anlagen sind am Anfang der chemischen Wertschöpfungskette angesiedelt und gelten als besonders kosten- und energieintensiv. Dow sieht die Stilllegung als notwendig an, um Kapazitäten anzupassen, Handelsrisiken abzubauen und die Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern. Die Schließungen sind Teil einer umfassenderen Überprüfung von Anlagen in Europa, die bereits im April 2023 angekündigt wurde. Neben den deutschen Standorten ist auch eine Anlage im britischen Barry betroffen, was insgesamt zu einem Verlust von etwa 800 Arbeitsplätzen in Europa führen könnte.