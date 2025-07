Stimmrechtsänderungen bei flatexDEGIRO: UBS und DWS im Fokus!

Die UBS Group AG, mit Sitz in Zürich, Schweiz, hat am 2. Juli 2025 eine Schwellenberührung erreicht, bei der ihr Anteil an den Stimmrechten von flatexDEGIRO AG auf 3,07 % gestiegen ist. Dies setzt sich aus 2,89 % direkten Stimmrechten und 0,18 % aus Instrumenten zusammen. Im Vergleich zur letzten Mitteilung, in der der Anteil bei 3,57 % lag, ist dies ein Rückgang. Die Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG beträgt 110.134.548.

Am 7. Juli 2025 veröffentlichte die flatexDEGIRO AG eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die für die europaweite Verbreitung bestimmt ist. Die Mitteilung informiert über wesentliche Änderungen in den Stimmrechtsanteilen des Unternehmens, die durch die UBS Group AG und die DWS Investment GmbH initiiert wurden.

Ebenfalls am 4. Juli 2025 meldete die DWS Investment GmbH, dass ihr Anteil an den Stimmrechten auf 5,06 % gestiegen ist, was einen Anstieg von 4,76 % darstellt. Diese Veränderung ist auf den Erwerb von Stimmrechten zurückzuführen, die in der Mitteilung als „erhaltene Aktiensicherheiten“ bezeichnet werden. DWS hält 5,06 % der Stimmrechte, die sich ausschließlich aus direkten Stimmrechten zusammensetzen.

Zusätzlich gab es am 8. Juli 2025 eine weitere Mitteilung von DWS, die die Rückgabe von Aktiensicherheiten betrifft. In dieser Mitteilung wurde festgestellt, dass DWS ihren Anteil auf 4,76 % reduziert hat, was auf die Rückgabe von zuvor gehaltenen Stimmrechten zurückzuführen ist.

Die flatexDEGIRO AG hat ihren Sitz in Frankfurt am Main und ist unter dem Legal Entity Identifier (LEI) 529900IRBZTADXJB6757 registriert. Die Mitteilungen wurden über den EQS News-Service verbreitet, der für die rechtzeitige und ordnungsgemäße Veröffentlichung von Unternehmensnachrichten verantwortlich ist.

Insgesamt zeigen die Stimmrechtsmitteilungen eine dynamische Entwicklung der Eigentumsverhältnisse bei flatexDEGIRO AG, die für Investoren und Marktbeobachter von Interesse sind. Die Veränderungen in den Stimmrechtsanteilen könnten potenziell Auswirkungen auf die Unternehmensführung und strategische Entscheidungen haben.

Die flatexDEGIRO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,08 % und einem Kurs von 25,13EUR auf Lang & Schwarz (10. Juli 2025, 07:42 Uhr) gehandelt.