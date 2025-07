RWE Aktienrückkauf: Strategische Stärkung und positive Analystenbewertungen!

Am 8. Juli 2025 veröffentlichte die RWE Aktiengesellschaft eine Zulassungsfolgepflichtmitteilung im Rahmen ihres Aktienrückkaufprogramms. Diese Mitteilung, die durch EQS News übermittelt wurde, informiert über die Durchführung von Rückkäufen, die bereits im Dezember 2024 angekündigt wurden. Im Juli 2025 erwarb die Computershare Trustees Limited, als unabhängiger Treuhänder, insgesamt 1.926 RWE-Aktien im Rahmen der Rückkaufprogramme der RWE Supply & Trading GmbH UK Branch, der RWE Generation UK plc, der RWE Technology UK Limited und der RWE Renewables Management UK Ltd. Der durchschnittliche Kaufpreis betrug 31,37 GBP pro Aktie, was zu einem Gesamtvolumen von 60.422,42 GBP (ohne Nebenkosten) führte. Die Transaktionen fanden ausschließlich an der Frankfurter Wertpapierbörse statt, und detaillierte Informationen sind auf der Website von RWE im Bereich 'Investor Relations' verfügbar.

Zusätzlich wurde am selben Tag eine Zwischenmeldung zum Aktienrückkaufprogramm veröffentlicht, das von RWE im Zeitraum 2024 bis 2026 durchgeführt wird. Im Zeitraum vom 30. Juni bis 4. Juli 2025 wurden insgesamt 231.900 Aktien im Rahmen der zweiten Tranche des Rückkaufprogramms erworben. Diese Aktien wurden über ein beauftragtes Kreditinstitut an der XETRA-Börse gekauft. Die täglichen Kaufvolumina und die gewichteten Durchschnittspreise variieren, wobei der höchste Preis am 4. Juli 2025 bei 36,26 Euro pro Aktie lag. Insgesamt wurden seit Beginn der zweiten Tranche am 2. Juni 2025 bis zum 4. Juli 2025 2.200.819 Aktien zurückgekauft.

Parallel dazu hat das Analysehaus Jefferies die RWE-Aktien mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Ahmed Farman erwartet für das operative Ergebnis (EBITDA) im Quartalsbericht ein Volumen von 946 Millionen Euro. Er weist darauf hin, dass die Windgeschwindigkeiten im ersten Halbjahr 2025 geringer waren, sich jedoch im zweiten Halbjahr normalisieren sollten. Der Fokus der RWE wird auf den Installationsprojekten liegen, was für die zukünftige Entwicklung des Unternehmens von Bedeutung ist.

Insgesamt zeigt RWE mit diesen Rückkaufmaßnahmen und den positiven Analystenbewertungen eine klare Strategie zur Stärkung des Unternehmenswerts und zur Rückführung von Kapital an die Aktionäre.

Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 36,19EUR auf Lang & Schwarz (10. Juli 2025, 07:44 Uhr) gehandelt.