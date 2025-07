Zalando-Warnstreik in Erfurt: Beschäftigte kämpfen für bessere Arbeitsbedingungen!

Der Hintergrund des Konflikts liegt in der Forderung der Gewerkschaft nach der Anerkennung der Flächentarifverträge für den Einzel- und Versandhandel in den Bundesländern Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Diese Verträge sehen Löhne vor, die etwa 15 Prozent über den aktuellen Gehältern der Zalando-Beschäftigten liegen. Darüber hinaus beinhalten sie höhere Zuschläge, kürzere Wochenarbeitszeiten, eine tarifliche Altersvorsorge sowie weitere Verbesserungen für die Arbeitnehmer.

Trotz der bereits durchgeführten ersten Aktionen im April und Mai dieses Jahres, die in der zwölfjährigen Geschichte des Zalando-Standortes in Erfurt als bedeutend gelten, zeigt die Geschäftsleitung bislang keine Bereitschaft zu Verhandlungen. Verdi kritisiert diese Haltung und fordert eine faire Lösung für die Beschäftigten, die in einem der größten Logistikzentren des Unternehmens arbeiten.

Die Gewerkschaft verweist zudem auf die positive Geschäftsentwicklung von Zalando, die als Argument für die geforderten Verbesserungen herangezogen wird. In dem Logistikzentrum sind mehrere tausend Arbeitnehmer beschäftigt, deren Arbeitsbedingungen und Vergütung im Fokus der aktuellen Auseinandersetzungen stehen.

Der Warnstreik umfasst nicht nur die Frühschicht, sondern soll auch die Spät- und Nachtschicht einbeziehen, um den Druck auf die Unternehmensführung zu erhöhen. Verdi hofft, durch diese Maßnahmen die Verhandlungsbereitschaft von Zalando zu fördern und eine Einigung zu erzielen, die den Beschäftigten zugutekommt.

Insgesamt zeigt der Tarifkonflikt, wie wichtig die Anerkennung von Tarifverträgen für die Beschäftigten im Logistiksektor ist und wie sehr die Arbeitnehmer bereit sind, für ihre Rechte und besseren Arbeitsbedingungen einzutreten. Die kommenden Tage werden entscheidend sein, um zu sehen, ob Zalando auf die Forderungen reagiert und ob es zu einer Einigung kommen kann.

Die Zalando Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 28,93EUR auf Lang & Schwarz (10. Juli 2025, 07:45 Uhr) gehandelt.