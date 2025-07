Lufthansa: Stimmrechtsmitteilung und Rückkehr nach Tel Aviv 2025!

Am 8. Juli 2025 veröffentlichte die Deutsche Lufthansa AG eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die eine europaweite Verbreitung zum Ziel hatte. Diese Mitteilung informiert über die aktuellen Stimmrechtsverhältnisse des Unternehmens und die Veränderungen in den Anteilen, die von der Capital Group Companies, Inc. gehalten werden. Zum Stichtag 30. Juni 2025 hält die Capital Group insgesamt 3,39 % der Stimmrechte an der Lufthansa, bestehend aus 3,08 % direkter Stimmrechte und 0,30 % aus Instrumenten.

Die Stimmrechtsmitteilung ist Teil der regulatorischen Anforderungen, die sicherstellen sollen, dass relevante Informationen über die Eigentümerstruktur und die Stimmrechtsverhältnisse von börsennotierten Unternehmen transparent sind. Die Lufthansa hat eine Gesamtzahl von 1.198.316.673 Stimmrechten, was die Basis für die Berechnung der Anteile darstellt. Die Mitteilung gibt auch an, dass die Capital Group Companies, Inc. keine anderen Unternehmen beherrscht, die Stimmrechte an der Lufthansa halten.