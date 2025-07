Vortex Energy: Neuer Plan für Wasserstoffspeicherung in Neufundland!

Vortex Energy Corp. hat den endgültigen Plan für die geophysikalische Ambient Noise Tomography (ANT) Messung auf ihrem Salzprojekt Robinsons River in Neufundland vorgestellt. Diese Messung wird in Zusammenarbeit mit CAUR Technologies und Storm Exploration durchgeführt, während die University of Alberta die wissenschaftliche Begleitung übernimmt. Die ANT-Messung, die teilweise durch Mitacs-Forschungsmittel finanziert wird, zielt darauf ab, ein 3D-Bild der Geometrie und der internen Struktur des Salzstocks zu erstellen. Dies ist entscheidend, um festzustellen, ob der Salzstock große Kavernen für die Speicherung von Wasserstoff aufweist.

Paul Sparkes, CEO von Vortex Energy, betont, dass dieser Messungsplan das Ergebnis monatelanger Vorbereitungen ist und die ANT-Messung dazu beitragen wird, die vorrangigen Bohrziele auf dem Projekt genauer einzugrenzen. Das Programm soll Ende Juli beginnen, mit einer voraussichtlichen Fertigstellung der Messungen Anfang September.

Vortex Energy Corp. konzentriert sich auf die Exploration und Erschließung von Mineralkonzessionsgebieten in Nordamerika, insbesondere auf das Salzprojekt Robinsons River, das 942 Claims mit einer Gesamtfläche von 23.500 Hektar umfasst. Das Unternehmen sieht Potenzial für die Speicherung von Salz und Wasserstoff in Salzkavernen. Zudem wird das Urankonzessionsgebiet Fire Eye im Athabasca-Becken weiter ausgebaut.

In Anbetracht der Energiewende gewinnt Wasserstoff als nachhaltige Energiequelle zunehmend an Bedeutung. Vortex Energy positioniert sich als Pionier im Bereich Wasserstoffspeicherung und verfolgt eine fortschrittliche Explorationsstrategie. Mit der Expertise von Shawn Ryan, einem renommierten Prospektor, könnte das Unternehmen an den internationalen Kapitalmärkten an Bedeutung gewinnen. Anleger haben die Möglichkeit, sich in einem wachstumsstarken Segment zu positionieren, während die Nachfrage nach Wasserstoff als strategische Ressource in Nordamerika und Europa steigt.

Die Vortex Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,34 % und einem Kurs von 0,620EUR auf Tradegate (10. Juli 2025, 07:35 Uhr) gehandelt.