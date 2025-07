Siemens erweitert Zugfabrik in München: 500 neue Jobs und 250 Mio. Euro Investition!

Siemens hat seine Zugfabrik im Münchner Stadtteil Allach erheblich erweitert und dabei rund 500 neue Arbeitsplätze geschaffen. Die Investitionen des Unternehmens in den Standort belaufen sich seit 2023 auf insgesamt 250 Millionen Euro. Mit der Erweiterung wächst die Nutzungsfläche der Fabrik auf über 100.000 Quadratmeter, und sie wird künftig als Hauptsitz der Bahntechniksparte Siemens Mobility fungieren.

Die Produktionskapazitäten am Standort wurden ebenfalls signifikant erhöht. In der neuen Anlage werden nun nicht nur Lokomotiven, sondern auch Wagen hergestellt. Die jährliche Produktionskapazität steigt auf bis zu 385 Lokomotiven und 180 Wagen. Zudem wurde die Kapazität für Wartungsarbeiten verdreifacht, sodass nun bis zu 80 Lokomotiven pro Jahr Revisionen oder Unfallinstandsetzungen durchgeführt werden können. Die Erweiterung der Fabrik vereint zudem verschiedene Bereiche wie Forschung, Entwicklung, Produktion, Service und Management unter einem Dach, was die Effizienz und Innovationskraft des Unternehmens steigern soll.