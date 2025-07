Aumann AG: Stimmrechtsmitteilung enthüllt neue Aktionärsstruktur!

Die Aumann AG hat ihren Sitz in Beelen, Deutschland, und ist unter der LEI-Nummer 529900GLI93PGU71F690 registriert. Der Grund für die Mitteilung ist der Erwerb bzw. die Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten, was zu einer Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte geführt hat. Der Mitteilungspflichtige, Amiral Gestion, hat seinen Sitz in Paris, Frankreich, und hat am 3. Juli 2025 die Schwelle von 3 % der Stimmrechte überschritten.

In der Mitteilung wird aufgeführt, dass Amiral Gestion nun 2,97 % der Stimmrechte an der Aumann AG hält, was einen Rückgang im Vergleich zur letzten Mitteilung darstellt, in der ein Anteil von 3,08 % angegeben wurde. Die Gesamtzahl der Stimmrechte der Aumann AG beträgt 14.345.231. Die Stimmrechtsbestände setzen sich aus 425.851 direkt gehaltenen Stimmrechten zusammen, was 2,97 % entspricht. Es werden keine weiteren Instrumente oder Stimmrechte in der Mitteilung aufgeführt.

Zusätzlich zur Stimmrechtsmitteilung gab die Aumann AG am 9. Juli 2025 eine Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten bekannt. Der Konzern-Finanzbericht für das zweite Quartal 2025 wird am 14. August 2025 veröffentlicht. Die Berichte werden sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache auf der Unternehmenswebsite zur Verfügung stehen.

Die Aumann AG ist ein Unternehmen, das sich auf die Automatisierungstechnik spezialisiert hat und in der Branche für seine innovativen Lösungen bekannt ist. Die aktuellen Entwicklungen in Bezug auf die Stimmrechtsverhältnisse und die bevorstehenden Finanzberichte sind für Investoren und Marktbeobachter von Interesse, da sie Einblicke in die Unternehmensführung und die zukünftige Entwicklung der Aumann AG geben können.

Insgesamt zeigt die Stimmrechtsmitteilung eine dynamische Entwicklung der Aktionärsstruktur der Aumann AG und unterstreicht die Bedeutung der Transparenz in der Unternehmenskommunikation, insbesondere im Hinblick auf die gesetzlichen Anforderungen des WpHG.

Die Aumann Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,17 % und einem Kurs von 12,08EUR auf Lang & Schwarz (10. Juli 2025, 07:43 Uhr) gehandelt.