Deutsche Post AG: Aktienrückkaufprogramm und positive Analystenprognose!

Am 7. Juli 2025 veröffentlichte die Deutsche Post AG eine Mitteilung gemäß der EU-Verordnung über die Marktmissbrauchsrichtlinie, die Informationen zu ihrem aktuellen Aktienrückkaufprogramm enthält. Im Zeitraum vom 1. bis 4. Juli 2025 erwarb das Unternehmen insgesamt 625.363 eigene Aktien. Die Rückkäufe wurden an verschiedenen Handelsplätzen durchgeführt, darunter Xetra, CBOE Europe, Turquoise Europe und Aquis Europe. Der durchschnittliche Rückkaufpreis betrug 39,2330 Euro pro Aktie, was zu einem Gesamtvolumen von etwa 24,5 Millionen Euro führte.

Die detaillierte Aufstellung der zurückgekauften Aktien zeigt, dass am 1. Juli 2025 die meisten Rückkäufe stattfanden, mit insgesamt 155.251 Aktien an diesem Tag. Am 3. Juli 2025 wurde mit 150.439 Aktien der höchste Einzelrückkauf verzeichnet. Die Mitteilung weist darauf hin, dass eine vollständige Übersicht der Transaktionen auf der Unternehmenswebsite verfügbar ist.