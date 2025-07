Porsche: Finanzberichte & Verkaufszahlen 2025 – Ein Blick auf die Zukunft!

Die Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG hat in einer aktuellen Mitteilung die bevorstehende Veröffentlichung ihrer Finanzberichte angekündigt. Der Konzern-Finanzbericht für das zweite Quartal 2025 wird am 30. Juli 2025 sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache auf der Unternehmenswebsite veröffentlicht. Diese Vorabbekanntmachung erfolgt gemäß den §§ 114, 115 und 117 des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG).

Zusätzlich zu den Finanzberichten hat Porsche auch die Verkaufszahlen für das erste Halbjahr 2025 veröffentlicht. In diesem Zeitraum wurden weltweit 146.391 Fahrzeuge ausgeliefert, was einem Rückgang von 6 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Der Anteil der elektrifizierten Fahrzeuge stieg jedoch signifikant auf 36,1 %, wobei 23,5 % der Fahrzeuge vollelektrisch und 12,6 % Plug-in-Hybride waren. Besonders hervorzuheben ist der Porsche Macan, der mit einem Plus von 15 % das stärkste Wachstum unter den Modellreihen verzeichnete. Fast 60 % der Macan-Auslieferungen entfielen auf die vollelektrische Variante.