Union Investment erhöht Stimmrechtsanteil an CANCOM SE auf 5,08 %!

Am 8. Juli 2025 veröffentlichte die CANCOM SE eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die durch die EQS Group übermittelt wurde. Diese Mitteilung ist Teil der gesetzlichen Anforderungen zur Transparenz und informiert über Veränderungen in den Stimmrechtsanteilen des Unternehmens. Der Emittent, die CANCOM SE, hat seinen Sitz in München und ist unter dem Legal Entity Identifier (LEI) 391200T4AUN1BPBXAO14 registriert.

Die Mitteilung bezieht sich auf den Erwerb von Aktien mit Stimmrechten durch die Union Investment Privatfonds GmbH, die ihren Sitz in Frankfurt am Main hat. Am 7. Juli 2025 überschritt Union Investment die Schwelle von 3 % der Stimmrechte an der CANCOM SE. Der neue Stimmrechtsanteil beträgt nun 5,08 %, was einen Anstieg im Vergleich zur vorherigen Mitteilung von 4,92 % darstellt. Die Gesamtzahl der Stimmrechte der CANCOM SE beläuft sich auf 31.515.345.