VIB Vermögen AG übernimmt Branicks Group: Strategischer Schritt für Wachstum!

Die VIB Vermögen AG hat am 7. Juli 2025 die Übernahme des Institutional Business der Branicks Group AG bekannt gegeben. Der Kaufvertrag, der heute unterzeichnet wurde, hat ein Volumen von etwa 360 Millionen Euro. Mit dieser Übernahme erweitert die VIB ihren bereits etablierten Geschäftsbereich, der sich auf das Management und die Strukturierung von Fonds, Club Deals und Einzelmandaten für institutionelle Investoren konzentriert. Dirk Oehme, Vorstandssprecher der VIB, bezeichnete die Transaktion als bedeutenden Schritt in der Weiterentwicklung der Unternehmensstrategie.

Die VIB Vermögen AG ist seit über 30 Jahren im Bereich der Entwicklung, des Erwerbs und der Verwaltung von Gewerbeimmobilien tätig. Ihr Fokus liegt auf den Assetklassen Logistik, Light Industrial und Büro. Die Aktien der VIB sind seit 2005 an den Börsen in München und Frankfurt gelistet. Das Unternehmen verfolgt ein umfassendes Geschäftsmodell, das sowohl den Erwerb bereits vermieteter Immobilien als auch die Entwicklung neuer Immobilien umfasst. Diese Immobilien werden in den eigenen Bestand übernommen, um langfristige Mieterlöse zu generieren. Zudem bietet die VIB Dienstleistungen im Immobilienmanagement für institutionelle Investoren an und ist an verschiedenen Gesellschaften mit Immobilienvermögen beteiligt.

Die Übernahme des Institutional Business von Branicks stellt für die VIB einen strategischen Schritt dar, um ihre Marktposition zu stärken und ihre Dienstleistungen für institutionelle Investoren auszubauen. Diese Transaktion könnte auch dazu beitragen, die Ertragslage der VIB zu verbessern, da sie nun über zusätzliche Einnahmequellen aus dem übernommenen Geschäftsfeld verfügt. Die VIB plant, die operative Führung des Institutional Business innerhalb des Branicks-Konzerns zu übernehmen, was die Integration der beiden Unternehmen weiter vorantreiben dürfte.

Insgesamt wird die Übernahme als positiver Schritt für die VIB Vermögen AG angesehen, der sowohl das Wachstum als auch die Diversifizierung des Unternehmens fördert.

Die VIB Vermoegen Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 7,20EUR auf Lang & Schwarz (10. Juli 2025, 07:46 Uhr) gehandelt.