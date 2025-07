HelloFresh startet Aktienrückkauf: Stärkung des Aktionärswerts im Fokus!

Am 7. Juli 2025 veröffentlichte die HelloFresh SE eine Kapitalmarktinformation über den Rückkauf eigener Aktien, die im Rahmen der geltenden EU-Verordnungen bekannt gegeben wurde. Der Vorstand der Gesellschaft hatte bereits am 23. Dezember 2024, mit Zustimmung des Aufsichtsrats, beschlossen, im Zeitraum vom 2. Januar 2025 bis spätestens 31. Dezember 2025 ein Aktienrückkaufprogramm durchzuführen. Die Einzelheiten dieses Programms wurden ebenfalls am selben Tag veröffentlicht.

Im Zeitraum vom 30. Juni bis 4. Juli 2025 wurden im Rahmen dieses Programms insgesamt 412.324 Aktien zurückgekauft. Die Transaktionen wurden über die Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG auf der Handelsplattform Xetra abgewickelt. Die Rückkäufe erfolgten zu einem volumengewichteten durchschnittlichen Kaufpreis, der zwischen 7,9444 EUR und 8,9106 EUR pro Aktie variierte. Die genauen Zahlen für die einzelnen Handelstage sind wie folgt: Am 30. Juni wurden 88.092 Aktien zu 7,9444 EUR, am 1. Juli 86.407 Aktien zu 8,1012 EUR, am 2. Juli 80.683 Aktien zu 8,6758 EUR, am 3. Juli 78.557 Aktien zu 8,9106 EUR und am 4. Juli 78.585 Aktien zu 8,9064 EUR zurückgekauft.