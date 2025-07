Spannung beim BVB: Watzke entlastet, Lunow kandidiert – Machtkampf eskaliert!

Inmitten eines Machtkampfes um das Präsidentenamt von Borussia Dortmund (BVB) wurde ein Compliance-Verfahren gegen Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke abgeschlossen, ohne dass Fehlverhalten festgestellt wurde. Laut Berichten der "Ruhr Nachrichten" gab es anonyme Vorwürfe, Watzke habe private Flüge auf Kosten des Vereins abgerechnet. Die Prüfung durch die Compliance-Beauftragte, den Präsidialausschuss des Beirates und den Prüfungsausschuss des Aufsichtsrates ergab einstimmig, dass Watzke im Einklang mit den internen Richtlinien gehandelt habe. Das Verfahren wurde ohne Beanstandung beendet.

Der amtierende BVB-Präsident Reinhold Lunow erhielt im Mai einen anonymen Hinweis, der die Abrechnung zweier Charterflüge von Watzke in Frage stellte. Lunow leitete die Informationen weiter, was zur Einleitung des Verfahrens führte. Watzke äußerte sich erleichtert über das Ergebnis und kritisierte gleichzeitig die Veröffentlichung interner Details, die das Vertrauen in vertrauliche Diskussionen gefährden könnten.