FORTEC Elektronik senkt Prognose: Umsatz und EBIT unter Druck!

Die FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft hat am 9. Juli 2025 eine Anpassung ihrer Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2024/2025 bekannt gegeben. Der vorläufige Konzernumsatz wird auf 79,5 Millionen Euro geschätzt, während das Konzern-EBIT nun zwischen 1,0 Millionen Euro und 2,0 Millionen Euro erwartet wird. Zuvor lag die Prognose für das EBIT zwischen 4,0 Millionen Euro und 6,0 Millionen Euro. Diese Anpassung ist das Ergebnis von anhaltend schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, die das Unternehmen im vergangenen Geschäftsjahr stark belastet haben.

Die FORTEC Elektronik AG, die 1984 gegründet wurde und ihren Sitz in Germering hat, ist ein international tätiger Distributor von Lösungen im Bereich Stromversorgungen, Embedded-Systems und Displays. In den letzten Monaten sah sich das Unternehmen mit einer schwachen Investitionsdynamik in Deutschland konfrontiert, die durch eine zunehmende Unsicherheit über Handelszölle, insbesondere in den USA, verstärkt wurde. Diese Faktoren führten zu einer spürbaren Zurückhaltung bei den Kunden, was sich negativ auf die Umsatzentwicklung auswirkte.