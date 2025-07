Siemens Healthineers: Analysten optimistisch trotz gesenktem Kursziel!

Die Deutsche Bank Research hat das Kursziel für die Siemens Healthineers AG vor der Veröffentlichung der Quartalszahlen von 67 auf 62 Euro gesenkt, jedoch die Einstufung auf "Buy" beibehalten. Analyst Falko Friedrichs äußert sich in seinem am Montag veröffentlichten Ausblick optimistisch über das bevorstehende dritte Geschäftsquartal des Unternehmens. Er erwartet, dass Siemens Healthineers die Jahresprognose bestätigen wird, weist jedoch darauf hin, dass negative Währungseffekte dazu führen könnten, dass der bereinigte Gewinn je Aktie eher in der unteren Hälfte der prognostizierten Spanne liegen wird. Trotz dieser Herausforderungen geht Friedrichs davon aus, dass das Unternehmen weiterhin besser abschneiden wird als die Konkurrenz.

In einem weiteren Kontext hat Siemens Healthineers im Rahmen eines Aktienrückkaufs insgesamt 74.962 Aktien zwischen dem 30. Juni und dem 6. Juli 2025 erworben. Dieser Rückkauf, der am 19. März 2025 angekündigt wurde, zeigt das Engagement des Unternehmens, den Wert für die Aktionäre zu steigern. Die erworbenen Aktien wurden zu einem gewichteten Durchschnittskurs von etwa 47 Euro pro Aktie gekauft. Bislang wurden im Rahmen dieses Rückkaufs insgesamt 4.621.083 Aktien erworben, was auf eine aktive Strategie zur Kapitalrückführung hinweist.

Die Bekanntmachung über den Aktienrückkauf wurde gemäß den Vorschriften der EU-Verordnung über Marktmissbrauch veröffentlicht, was Transparenz und Compliance unterstreicht. Siemens Healthineers verfolgt mit dieser Maßnahme nicht nur das Ziel, den Aktienkurs zu stabilisieren, sondern auch das Vertrauen der Investoren zu stärken.

Insgesamt bleibt die Marktstimmung gegenüber Siemens Healthineers positiv, trotz der Anpassung des Kursziels. Die Analysten sehen das Unternehmen gut positioniert, um in einem herausfordernden wirtschaftlichen Umfeld zu bestehen und weiterhin überdurchschnittliche Ergebnisse zu erzielen. Die kommenden Quartalszahlen werden entscheidend sein, um die Erwartungen der Investoren zu erfüllen und die langfristige Wachstumsstrategie des Unternehmens zu untermauern.

Die Siemens Healthineers Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,49 % und einem Kurs von 47,52EUR auf Lang & Schwarz (10. Juli 2025, 07:46 Uhr) gehandelt.