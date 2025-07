UmweltBank AG erhält erstes 'BBB-' Rating: Ein Meilenstein für nachhaltige Finanzen!

Die UmweltBank AG hat am 7. Juli 2023 von der internationalen Kreditrating-Agentur Fitch ein erstes Rating von "BBB-" mit stabilem Ausblick erhalten. Diese Einstufung markiert den Eintritt der Bank in den "Investment Grade"-Bereich und reflektiert das gestiegene Interesse internationaler Investoren an der Bank. Vorstandssprecher Dietmar von Blücher äußerte sich erfreut über die Rating-Einstufung, die die strategische und operative Weiterentwicklung der UmweltBank in den letzten Monaten unterstreicht.

Fitch hebt in seiner Analyse insbesondere die Verbesserungspotenziale in der Ertragslage und der regulatorischen Kapitalausstattung hervor. Die Ratingagentur würdigt das stabile Geschäftsmodell der UmweltBank, die zufriedenstellende Kreditqualität sowie die adäquate Liquiditäts- und Refinanzierungssituation. Die UmweltBank AG, gegründet 1997, verfolgt das Ziel, Nachhaltigkeit mit wirtschaftlichem Erfolg zu verbinden, indem sie ausschließlich Projekte in den Bereichen erneuerbare Energien und nachhaltige Immobilien finanziert. Dies trägt zur Energiewende und zum sozialen sowie ökologischen Wohnungsbau bei. Zudem bietet die Bank nachhaltige Sparprodukte und Wertpapiere an.