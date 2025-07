Renditen steigen: Deutsche Anleihen unter Druck durch US-Zollpolitik!

Am Dienstag gaben die Kurse deutscher Staatsanleihen nach, was sich in einem Rückgang des Euro-Bund-Futures um 0,35 Prozent auf 129,66 Punkte niederschlug. Parallel dazu stieg die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen auf 2,68 Prozent. Analystin Sophia Oertmann von der DZ Bank stellte fest, dass die Renditen am deutschen Anleihemarkt ähnlich wie in den USA zulegten. Auch europaweit waren die Anleihekurse unter Druck. Da für den Rest der Woche keine bedeutenden Datenveröffentlichungen anstehen, wird erwartet, dass sich die Marktbewegungen vor allem an der US-Politik orientieren.

Ein zentrales Thema ist die Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump, der die Frist für die Einführung neuer Zölle auf den 1. August verschob. Diese Entscheidung schafft zusätzlichen Spielraum für Verhandlungen. Holger Schmieding, Chefvolkswirt der Privatbank Berenberg, merkte an, dass jede Fristverlängerung den bereits verhängten Zöllen mehr Zeit gibt, sich in höheren US-Verbraucherpreisen niederzuschlagen. Er prognostiziert einen Anstieg der US-Inflation von 2,4 Prozent im Mai auf 3,2 Prozent im dritten Quartal und 3,4 Prozent im vierten Quartal 2025. Die unpopulären Auswirkungen der Zölle auf die Inflation könnten Trump im Laufe des zweiten Halbjahres dazu bewegen, Handelsabkommen abzuschließen.