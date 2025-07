Unicredit stärkt Marktposition: JPMorgan hebt Kursziel auf 70 Euro an!

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für die italienische Bank Unicredit von 68 auf 70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Diese Anpassung erfolgt im Kontext der jüngsten Erhöhung der direkten Beteiligung von Unicredit an der Commerzbank auf 20 Prozent. Analystin Delphine Lee äußerte jedoch, dass trotz dieser Aufstockung kurzfristig kein Übernahmeangebot für die Commerzbank zu erwarten sei. Unicredit werde sich voraussichtlich weiterhin auf den Erwerb der Banco BPM konzentrieren. Die Umwandlung von Derivaten in Commerzbank-Aktien signalisiere jedoch ein langfristiges Interesse der Italiener an der deutschen Bank.

Parallel dazu hat Deutsche Bank Research die Einstufung für Unicredit ebenfalls nach der Umwandlung von Finanzinstrumenten in Commerzbank-Aktien beibehalten, jedoch mit einem Kursziel von 61,50 Euro und der Einstufung "Hold". Analyst Giovanni Razzoli bemerkte, dass Unicredit durch die Erhöhung ihres Anteils auf 20 Prozent nun zum größten Aktionär der Commerzbank aufsteigt. Er sieht in dieser Entwicklung eine mögliche Beschleunigung der Übernahmestrategie von Unicredit, die sich weiterhin auf die Banco BPM fokussiert. Razzoli deutete an, dass Unicredit möglicherweise noch näher an die 30-Prozent-Marke heranrücken könnte.