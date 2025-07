Merck plant milliardenschwere Übernahme von Verona Pharma – Ein Gamechanger?

Der US-Pharmakonzern Merck & Co plant eine milliardenschwere Übernahme des Biotech-Unternehmens Verona Pharma, das sich auf die Behandlung von Lungenkrankheiten spezialisiert hat. Diese Entscheidung fällt in eine kritische Phase für Merck, da das Patent für sein umsatzstärkstes Medikament Keytruda, ein Krebstherapeutikum, bald ausläuft. Merck beabsichtigt, 107 US-Dollar pro American Depository Share (ADS) zu zahlen, was das Unternehmen mit etwa 10 Milliarden US-Dollar (rund 8,5 Milliarden Euro) bewertet. Die Verwaltungsräte beider Unternehmen haben der Transaktion bereits zugestimmt, die voraussichtlich im vierten Quartal 2023 abgeschlossen werden soll, sofern die Genehmigung der Kartellbehörden erteilt wird.

Verona Pharma, 2005 gegründet und mit Sitz in London, bringt das in den USA zugelassene Medikament Ohtuvayre mit, das zur Behandlung von chronisch obstruktiven Lungenerkrankungen (COPD) eingesetzt wird. Analysten schätzen, dass Ohtuvayre bis Mitte der 2030er Jahre einen jährlichen Spitzenumsatz von nahezu 4 Milliarden US-Dollar erreichen könnte. Zudem wird das Medikament auch für die Behandlung anderer Lungenkrankheiten getestet, was das Wachstumspotenzial für Merck weiter erhöht.