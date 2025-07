Führungswechsel bei InTiCa Systems: Griesbeck verlässt Vorstand überraschend!

InTiCa Systems SE, ein international tätiger Anbieter von elektronischen Komponenten und Systemen, ist bekannt für innovative Lösungen in der Automobilindustrie, erneuerbaren Energien und weiteren Branchen. Das Unternehmen strebt eine nachhaltige und vernetzte Zukunft an.

Am 7. Juli 2025 gab die InTiCa Systems SE bekannt, dass Bernhard Griesbeck mit sofortiger Wirkung sein Amt als Mitglied des Vorstands niedergelegt hat. Griesbeck war maßgeblich für die Bereiche Vertrieb, Logistik und Qualitätsmanagement verantwortlich und trug entscheidend zum Ausbau der Geschäftsfelder sowie zur Optimierung der Logistik- und Qualitätsprozesse bei. Bis zur Ernennung eines Nachfolgers werden seine Aufgaben von Dr. Gregor Wasle, dem Vorstandsvorsitzenden, und dem Management-Team übernommen. Der Aufsichtsrat und Vorstand dankten Griesbeck für seine erfolgreiche Arbeit und wünschten ihm alles Gute für die Zukunft.

Zwei Tage später, am 9. Juli 2025, fand die ordentliche Hauptversammlung der InTiCa Systems SE statt, bei der alle Tagesordnungspunkte mit großer Mehrheit angenommen wurden. Die Hauptversammlung wurde virtuell abgehalten, und die Aktionäre stimmten unter anderem der turnusmäßigen Wahl des Aufsichtsrats zu. Udo Zimmer und Christian Fürst wurden für weitere fünf Jahre in das Gremium gewählt, während Dr. Michael Hönig als Nachfolger von Werner Paletschek neu in den Aufsichtsrat eintrat. Hönig bringt umfangreiche Erfahrung als Rechtsanwalt und Unternehmer mit und wird den laufenden Transformationsprozess des Unternehmens unterstützen.

In seinem Bericht zur Hauptversammlung erläuterte der Vorstand die Konzernzahlen und die strategische Ausrichtung der InTiCa Systems SE. Die Neupositionierung des Unternehmens zeigt bereits Erfolge, insbesondere im Bereich Tailored Solutions, wo Produkte in der Wehr-, Medizin- und Freizeittechnik eingesetzt werden. Im Segment Mobility werden neben der Ausweitung bestehender Automotive-Lösungen auch neue Entwicklungsprojekte, unter anderem für E-Bikes und maritime Anwendungen, verfolgt.

Trotz dieser positiven Entwicklungen bleibt die gesamtwirtschaftliche Situation herausfordernd. Der Auftragsbestand lag zum Ende des ersten Halbjahres 2025 bei 76,7 Millionen Euro, was einen Rückgang im Vergleich zum Vorjahr darstellt (82,3 Millionen Euro am 30. Juni 2024). Der Halbjahresbericht mit detaillierten Ergebnissen wird am 8. August 2025 veröffentlicht.

Die InTiCa Systems Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,22 % und einem Kurs von 2,25EUR auf Lang & Schwarz (10. Juli 2025, 07:48 Uhr) gehandelt.