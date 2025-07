VBL und Stichting Opus überschreiten 10%-Schwelle: Was bedeutet das für Anleger?

Am 9. Juli 2025 veröffentlichte die Deutsche Konsum REIT-AG eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG). Diese Mitteilung informiert über die Überschreitung der 10%-Schwelle der Stimmrechte durch die Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder AöR (VBL) sowie die Stichting Opus – Chartered Issuances. Beide Institutionen haben am 7. Juli 2025 ihre Absichten und die Herkunft der Mittel für den Erwerb der Stimmrechte offengelegt.

Die VBL beabsichtigt, ihre Stimmrechte an der Deutschen Konsum REIT-AG langfristig strategisch zu nutzen. Innerhalb der nächsten zwölf Monate plant die VBL, weitere Stimmrechte im Rahmen einer angekündigten Kapitalerhöhung zu erwerben. Diese Kapitalerhöhung wurde am 29. Mai 2025 angekündigt und soll im Einklang mit der Marktmissbrauchsverordnung erfolgen. Die VBL strebt an, im Aufsichtsrat der Deutschen Konsum REIT-AG angemessen vertreten zu sein, hat jedoch derzeit keine Pläne, Einfluss auf die Besetzung der Verwaltungs- und Aufsichtsgremien zu nehmen. Zudem sind keine wesentlichen Änderungen in der Kapitalstruktur, insbesondere hinsichtlich Eigen- und Fremdfinanzierung sowie Dividendenpolitik, vorgesehen.