Nordex Group: Auftragseingang 2025 sprengt alle Erwartungen – 82% Plus!

Die Aufträge im zweiten Quartal stammen hauptsächlich aus Deutschland, der Türkei und Lettland, wobei insgesamt 350 Windenergieanlagen für Projekte in neun Ländern bestellt wurden. José Luis Blanco, der Vorstandsvorsitzende der Nordex Group, äußerte sich optimistisch über die zukünftige Entwicklung des Unternehmens. Er betonte, dass die starke Leistung im ersten Halbjahr die Robustheit des Geschäftsmodells und die strategische Ausrichtung der Nordex Group widerspiegelt. Das Unternehmen plant, sich weiterhin auf seine Kernmärkte zu konzentrieren und ist zuversichtlich, den positiven Trend fortzusetzen.

Die Nordex Group hat im zweiten Quartal 2025 einen bemerkenswerten Anstieg des Auftragseingangs verzeichnet, der auf 2.310 Megawatt (MW) gestiegen ist. Dies entspricht einem Anstieg von etwa 82 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, in dem 1.271 MW bestellt wurden. Im ersten Halbjahr 2025 summiert sich der Auftragseingang auf insgesamt 4.492 MW, was ebenfalls eine Steigerung gegenüber den 3.357 MW im ersten Halbjahr 2024 darstellt. Diese positive Entwicklung wird von stabilen Preisen begleitet, da der durchschnittliche Verkaufspreis pro Megawatt im zweiten Quartal auf 0,97 Millionen Euro gestiegen ist, verglichen mit 0,96 Millionen Euro im Vorjahr.

Die Nordex Group hat in ihrer Unternehmensgeschichte insgesamt rund 57 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2024 einen Konzernumsatz von etwa 7,3 Milliarden Euro. Aktuell beschäftigt das Unternehmen mehr als 10.400 Mitarbeiter und betreibt Produktionsstätten in Deutschland, Spanien, Brasilien, Indien, den USA und Mexiko. Das Produktportfolio umfasst hauptsächlich Onshore-Turbinen der Klassen 4 bis 6 MW+, die speziell für Märkte mit begrenzten Ausbauflächen und Netzkapazitäten entwickelt wurden.

Insgesamt zeigt die Nordex Group mit ihrem starken Auftragseingang und stabilen Preisen, dass sie gut positioniert ist, um von der wachsenden Nachfrage nach erneuerbaren Energien zu profitieren. Die positiven Zahlen aus dem zweiten Quartal 2025 unterstreichen die Zuversicht des Unternehmens in Bezug auf die zukünftige Marktentwicklung und die Fähigkeit, die Herausforderungen der Branche erfolgreich zu meistern.

Die Nordex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,75 % und einem Kurs von 18,81EUR auf Lang & Schwarz (10. Juli 2025, 07:50 Uhr) gehandelt.