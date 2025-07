AGRANA verzeichnet drastischen Rückgang: Umsatz und EBIT im Sinkflug!

CEO Stephan Büttner führte den Rückgang auf eine schwache operative Leistung im Zuckergeschäft sowie auf einmalige Personalaufwendungen im Rahmen von Restrukturierungsmaßnahmen in Österreich und Tschechien zurück. Trotz dieser Herausforderungen verfolgt AGRANA weiterhin die Ziele der neuen Konzernstrategie „NEXT LEVEL“ und hat bereits Fortschritte erzielt. Dazu gehört die Entscheidung, die Zuckerproduktion in Leopoldsdorf und Hrušovany einzustellen, um eine nachhaltige Zuckerproduktion zu gewährleisten. Zudem plant das Unternehmen, die Anteile der RWA Raiffeisen Ware Austria AG an der AUSTRIA JUICE GmbH zu übernehmen, um das Geschäft mit Getränkegrundstoffen und Aromen zu integrieren und global auszubauen.

Die AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft hat im ersten Geschäftsquartal 2025|26, das vom 1. März bis 31. Mai 2025 lief, einen signifikanten Rückgang der finanziellen Ergebnisse verzeichnet, was den vorherigen Prognosen entsprach. Der Umsatz fiel um 6,8 % auf 880,2 Millionen Euro, während das EBIT auf 5,7 Millionen Euro sank, was einer EBIT-Marge von nur 0,6 % entspricht. Das Konzernergebnis betrug -7,9 Millionen Euro, im Vergleich zu einem Gewinn von 16,1 Millionen Euro im Vorjahresquartal. Die Eigenkapitalquote stieg leicht auf 46,9 %.

Die Berichterstattung erfolgt nun in zwei strategischen Geschäftsbereichen: Food & Beverage Solutions (FBS) und Agricultural Commodities & Specialities (ACS). Im Segment FBS stieg der Umsatz auf 444,1 Millionen Euro, während das EBIT auf 36,4 Millionen Euro anstieg, was auf eine positive Entwicklung im Bereich Rezepturen und Getränke zurückzuführen ist. Im Segment ACS - Stärke lag der Umsatz bei 257,8 Millionen Euro, was einen leichten Rückgang darstellt, während das EBIT auf 2,8 Millionen Euro fiel. Der Rückgang wurde durch niedrigere Verkaufspreise für Ethanol und Stärkeprodukte verursacht. Im Segment ACS - Zucker sank der Umsatz auf 170,1 Millionen Euro, was vor allem auf gesunkene Zuckerverkaufspreise zurückzuführen ist. Das EBIT betrug -29,5 Millionen Euro, was eine markante Verschlechterung darstellt.

Für das Gesamtjahr 2025|26 erwartet AGRANA eine stabile Entwicklung des EBIT, während ein leichter Rückgang des Konzernumsatzes prognostiziert wird. Die neuen strategischen Maßnahmen sollen Einsparungen von bis zu 50 Millionen Euro jährlich ermöglichen, jedoch nicht die negativen Marktentwicklungen im Zuckersektor ausgleichen. Das Investitionsvolumen wird voraussichtlich bei rund 115 Millionen Euro liegen.

Die Agrana Beteiligungs Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,37 % und einem Kurs von 12,95EUR auf Lang & Schwarz (10. Juli 2025, 07:48 Uhr) gehandelt.