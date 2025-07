American West erbohrt 47 Meter sedimentgebundene Kupfermineralisierung

Der australische Kupferexplorer American West (ASX: AW1, FRA: R84) hat mit einer tiefen Diamantbohrung auf dem Ziel Cyclone Deepsdie Effizienz geophysikalischer Methoden als Hilfsmittel für die Exploration auf seinem Storm Kupferprojekt in Nunavut auf Somerset Island erneut eindrucksvoll bestätigt.

Wie von den Daten der luftgestützten Mobile MagnetoTellurics (MMT)-Untersuchung vorhergesagt, hat Bohrung ST25-02 – zugleich die erste Diamantbohrung der laufenden Saison –, in einer Tiefe zwischen 284 und 319 Metern und 368 und 380 Metern einen etwa 47 Meter mächtigen Horizont mit sedimentgebundener Kupfermineralisierung durchteuft.

Die Geologen hatten gezielt den Allen-Bay-Wirtshorizont innerhalb des Central Graben anvisiert. Die Art der Mineralisierung und die stratigraphische Lage von ST25-02 ähneln visuell sehr stark der Mineralisierung, die an den Rändern der Lagerstätte Cyclone beobachtet wurde. Aufgrund der Ähnlichkeiten vermuten die Geologen, dass es sich bei der neuen Entdeckung um eine in die Tiefe verschobene Fortsetzung der Mineralisierung handeln könnte, die bereits auf dem Ziel Cyclone gefunden wurde.

American West erwartet Analyseergebnisse in wenigen Wochen

Die Art der Mineralogie weist typische Merkmale für sedimentäre Kupfervorkommen auf und die Mächtigkeit der Durchschneidung wird dahin gehend interpretiert, dass sich das Unternehmen möglicherweise am Rand einer weiteren großen Kupferlagerstätte befindet. Die detaillierte Auswertung dieser Abschnitte im Labor wird in vier bis sechs Wochen erwartet.



Abbildung 1: Diamantbohrgerät beim Bohren im Zielgebiet Cyclone Deeps, Projekt Storm, Nunavut.

Abbildung 2: Schematischer geologischer Schnitt bei 464380E (*/-25m) Die von ST25-02 durchteufte ineralisierung befindet sich unmittelbar unterhalb der Cape Storm Formation, ähnlich wie bei der Lagerstätte Cyclone.

Dave O’Neill, Managing Director von American West Metals, kommentierte: „Phase 1 der MMT-Untersuchung wurde über den Gebieten Midway, Storm und Tornado abgeschlossen. Die ersten Daten und vorläufigen Ergebnisse haben eine Reihe von großen, leitfähigen Anomalien in günstigen geologischen und strukturellen Lagen aufgezeigt. Bezeichnenderweise ist die Leitfähigkeit der Anomalien jener der hochgradigen Kupferzonen innerhalb der Lagerstätte Cyclone sehr ähnlich, was darauf hindeutet, dass die Anomalien mit Kupfersulfidansammlungen verbunden sein könnten.“

Die luftgestützte Mobile MagnetoTellurics (MMT)-Untersuchung hat zu Beginn der Bohrsaison bereits mehrere neue Kupferziele identifiziert. Die Messungen wurden entlang des Midway-Storm-Tornado-Korridors abgeschlossen und lieferten ermutigende vorläufige Ergebnisse. Fünf zusätzliche, große und günstig gelegene leitfähige Merkmale wurden einer interpretierten Tiefe von 50 m und 350 m identifiziert. Eine Reihe von leitfähigen Anomalien im Kilometermaßstab wurden in den tieferen, niederfrequenten Daten identifiziert, die in einer Tiefe von mehr als 350 m interpretiert wurden. Bisher wurden ca. 1.320 Leitungskilometer geflogen, wobei die detaillierte Datenverarbeitung, Interpretation und 3D-Modellierung im Gange ist.

MMT nutzt die Energie natürlicher Quellen, um ein breiteres Spektrum an EM-Frequenzen zu erfassen als die zuvor bei Storm eingesetzten Techniken. Die Untersuchung wurde entwickelt, um subtilere/relative Kontraste zwischen dem Wirtsgestein und potenziellen Ansammlungen von leitfähigem Material (d.h. metallhaltigem Sulfid) mit einer verbesserten räumlichen und tiefen Auflösung hervorzuheben. Dies kann bei der Abgrenzung tieferer (>200 m) Kupfersulfidvorkommen bei Storm sehr nützlich sein, wo das widerstandsfähige Wirtsgestein bei der historischen Geophysik ein mit der Tiefe abnehmendes Signal-Rausch-Verhältnis (und ein geringeres Vertrauen in die Interpretation) verursacht.

Die vorläufigen Daten wurden empfangen und haben sechs starke und große leitfähige Merkmale innerhalb des Datensatzes mit höheren Frequenzen (Anomalien A1-A6, interpretiert <350m Tiefe – Abbildung 4) und mehrere breite anomale Merkmale in den niedrigeren Frequenzen (Anomalien A7-A9, interpretiert >350m Tiefe – Abbildung 5) identifiziert.



Abbildung 3: MMT-Bilder der Phase 1 (Frequenz 4274 Hz), die die Umrisse der Kupferlagerstätte, größere Verwerfungen und Luftaufnahmen überlagern.



Abbildung 4: MMT-Bilder der Phase 1 (Frequenz 84 Hz), die die Umrisse der Kupferlagerstätte, größere Verwerfungen und Luftaufnahmen überlagern.

American West hat bereits 12 RC-Bohrungen abgeschlossen

Die RC-Bohrungen auf dem Projekt schreiten ebenfalls gut voran, wobei bisher 12 Bohrlöcher abgeschlossen wurden. Diese ersten Bohrlöcher dienen der Erprobung von Ressourcen-Upgrades und hochrangigen Explorationszielen im Gebiet Storm. Das Bohrgerät wird bald zu weiteren regionalen Explorationszielen weiterziehen. Von den 12 RC-Bohrlöchern wurden 7 Bohrungen wurden in den Lagerstätten Thunder, Lightning Ridge und Corona zur Aufwertung der Ressourcenkategorie abgeschlossen.

Außerdem wurden 2 Bohrungen zur Erprobung von oberflächlichen Ressourcenerweiterungen im Süden der Lagerstätte Cyclone abgeschlossen sowie 2 Explorationsbohrungen in den Gebieten The Gap und Southern Graben. Die Reverse-Circulation-Bohrungen (RC-Bohrungen) werden mit einer Pipeline von geophysikalischen, Explorations- und Ressourcenerweiterungszielen mit hoher Priorität fortgesetzt. Die Proben für 11 der ersten RC-Bohrlöcher wurden zur Untersuchung an das Labor geschickt und werden in den nächsten 4-6 Wochen erwartet. Die nicht beprobten historischen Diamantbohrlöcher auf den Tornado- und Midway-Prospekten wurden beprobt und zur Untersuchung an das Labor geschickt.

