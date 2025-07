Palantir: Jetzt kommen KI-Wetterdaten fürs Pentagon – Aktie legt zu!

Palantir hat eine strategische Partnerschaft mit dem KI-Wetterdatenanbieter Tomorrow.io geschlossen. Ziel ist es, prädiktive Wetteranalysen direkt in Palantirs Plattformen für automatisierte Entscheidungsfindung zu integrieren. Anwendung finden die gemeinsamen Lösungen unter anderem bei Regierungsstellen, in der Verteidigung, der Luftfahrt, in Lieferketten und der Infrastruktur.

Tomorrow.io wird im Zuge der Kooperation auch Teil des Palantir-FedStart-Programms. Das Programm soll innovativen Technologieunternehmen wie Anthropic oder Grafana Labs einen vereinfachten Zugang zu US-Behörden ermöglichen. "Wir haben FedStart ins Leben gerufen, um die Fähigkeit der Regierung zu beschleunigen, die besten und innovativsten Technologien zu nutzen, sobald sie auf den Markt kommen", erklärte Mike Gallagher, Leiter des Bereichs Verteidigung bei Palantir.