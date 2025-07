Plug Power: Aktie explodiert nach Wasserstoff-Deal um ein Viertel!

Nach Angaben von Plug wurde die Vereinbarung mit einem langjährigen Wasserstoffpartner getroffen. Die Kooperation steht im Einklang mit der strategischen Ausrichtung des Unternehmens: Plug will seine operativen Margen stärken, die Flexibilität erhöhen und die steigende Nachfrage an mehr als 275 Wasserstoffverbraucherstandorten bedienen.

Die Optionsaktivitäten für die Aktie explodierten unmittelbar nach Bekanntgabe der Nachricht. "Die Kostenstruktur [soll] erheblich reduziert und der Cashflow verbessert werden", hieß es in der Mitteilung. Obwohl die Meldung vor Börsenbeginn kaum Kursreaktionen auslöste, schoss das Handelsvolumen für Call-Optionen bis ungefähr drei Stunden nach Handelsbeginn auf über 213.000 – mehr als das Dreifache des Durchschnitts der letzten 20 Handelstage. Der Kurs stieg infolge um über 25 Prozent an.

Plug Power baut parallel sein Produktionsnetz in den USA massiv aus. In Georgia, Tennessee und Louisiana betreibt das Unternehmen bereits Anlagen mit zusammen 40 Tonnen Tageskapazität. Für 2025 sind über 40 neue Standorte geplant, weitere befinden sich in der Entwicklung.

Zugleich profitiert Plug von der jüngst verlängerten Frist für Steuergutschriften im Wasserstoffsektor. Die entsprechende US-Gesetzgebung dürfte, so das Unternehmen, "kurz- und mittelfristig starke Impulse für weiteres Marktwachstum geben".

Trotz des gestrigen Kurssprungs notiert die Aktie seit der US-Präsidentschaftswahl noch rund 29 Prozent im Minus.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

Die Plug Power Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,54 % und einem Kurs von 1,506EUR auf Tradegate (10. Juli 2025, 09:11 Uhr) gehandelt.





