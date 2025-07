EuroStoxx 50 knapp vorm Kaufsignal!

In den letzten Wochen war noch nicht wirklich etwas von Euphorie an den Märkten zu erkennen gewesen, erst in dieser Woche setzte sich der EuroStoxx 50 zur Oberseite in Bewegung und stieg auf den höchsten Stand seit Anfang Juni und damit direkt in den Bereich der zur inversen SKS-Formation gehörenden Nackenlinie um 5.440 Punkten an. Diese Hürde ist das Barometer gerade im Begriff zu überwinden, wodurch eine mittelfristig entscheidende inverse SKS-Formation regelkonform auf der Oberseite aufgelöst werden dürfte und in einem ersten Schritt Kursgewinne auf 5.733 Punkte ermöglichen würde. Ein weiteres Ziel darüber läge rechnerisch bei 5.929 Punkten für den europäischen Index vor. Ein entsprechendes Long-Engagement kann über den weiter unten vorgestellten Turbo-Call-Optionsschein WKN DY7SVH realisiert werden. Unterhalb des Niveaus der rechten Schulter von 5.189 Punkten sollten sich Investoren aber in Acht nehmen, rasche Rücksetzer auf 5.124 Punkte und darunter auf 5.049 Zähler blieben dann aller Wahrscheinlichkeit nach nicht aus.

Trading-Strategie: