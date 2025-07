Redcare Pharmacy auf bärischem Terrain

Nach dem jahrelangen Kursgeplänkel zwischen 110,70 und in der Spitze 165,70 Euro kam es gegen Ende Mai zu heftigen Kursrücksetzern, diese reichten bis auf ein Niveau von 86,20 Euro und damit auf den niedrigsten Stand seit Juni 2023 talwärts. Zwar steckt Redcare Pharmacy kurzzeitig in einem Aufwärtstrend, dieser ist in dieser Konstellation jedoch als eindeutig bärische Flagge zu erkennen und könnte bereits in den nächsten Stunden zur Unterseite aufgelöst werden.

Dies würde unter einem Niveau von 90,00 Euro weiteres Korrekturpotenzial auf 81,65 und darunter in den Bereich um 74,60 Euro anzeigen und sich für ein entsprechendes Short-Engagement beispielsweise über den weiter unten vorgestellten Turbo-Put-Optionsschein WKN DY9QAP anbieten. Auf der Oberseite bleibt das Kurspotenzial auf 95,60 bzw. 100,00 Euro beschränkt, spätestens ab 110,70 Euro sollten wieder größere Gewinnmitnahmen erwartet werden. Auf halbwegs bullisches Terrain kehrt die Aktie dagegen erst oberhalb von 120,00 Euro auf Wochenschlusskursbasis zurück.