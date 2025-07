Dax hält sich mit weiteren Gewinnen auf Rekordniveau

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax dürfte sich am Donnerstag mit weiteren moderaten Gewinnen auf seinem Rekordniveau behaupten. "Die Euphorie ist zurück", kommentierte Portfoliomanager Thomas Altmann vom Frankfurter Vermögensverwalter QC Partners. "Wie gefährlich diese ist, wird erst die Zukunft zeigen."

Knapp eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax als außerbörslicher Indikator für den deutschen Leitindex ein Plus von 0,1 Prozent auf 24.582 Punkte. Damit würde der Dax wieder an die zur Wochenmitte aufgestellte Bestmarke von 24.609 Punkten heranlaufen - es wäre zudem der vierte Gewinntag in Folge. Sein Eurozonen-Pendant EuroStoxx 50 wird ebenfalls knapp im Plus erwartet.