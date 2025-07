Bitcoin schießt dank ETF-Hunger über 112.000 US-Dollar!

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung notiert der Bitcoin-Preis wieder bei 111.138 US-Dollar und liegt damit immer noch 2,16 Prozent im Plus, während der Crypto Fear and Greed Index um sechs Punkte auf 58 zulegt. (Stand: 8:00 Uhr MESZ).

Bitcoin hat am Mittwochabend ein neues Allzeithoch erreicht. Getrieben von massiven Kapitalzuflüssen in Bitcoin-ETFs, zunehmender Adaption auf Unternehmensbilanzen und geopolitischer Unsicherheit, markierte der Kurs mit 112.152 US-Dollar seinen höchsten Stand aller Zeiten.

ETF-Zuflüsse dominieren

Während klassische Indikatoren auf eine Konsolidierung hindeuteten und Short-Positionen im Wert von 35 Milliarden US-Dollar aufgebaut wurden, trieben ETF-Zuflüsse und institutionelle Nachfrage den Bitcoin-Kurs in neue Höhen.

Im zweiten Quartal 2025 wurden laut aktuellen Daten über 245.000 BTC durch Spot-Bitcoin-ETFs absorbiert – rund 1 Prozent der gesamten Umlaufmenge. Analysten von Standard Chartered sprechen bereits von einem "neuen Flow-Regime", bei dem institutionelle Käufe das Neuangebot durch Miner im Verhältnis 3:1 übersteigen.

Parallel dazu hat eine Reihe börsennotierter Unternehmen ihre Bitcoin-Bestände massiv aufgestockt. Jüngstes Beispiel ist die britische Firma The Smarter Web Company, die am Montag weitere 226,42 BTC für umgerechnet 24,4 Millionen US-Dollar erwarb. Das Unternehmen rangiert damit bereits unter den Top 35 börsennotierten BTC-Inhabern weltweit.

Makrodaten überraschen – Bitcoin entkoppelt sich von Zinspolitik

Ironischerweise vollzieht sich die Rallye in einem Umfeld, das klassischerweise negativ für Risikoanlagen wäre. Die US-Arbeitsmarktdaten für Juni übertrafen die Erwartungen deutlich: 147.000 neue Stellen, Rückgang der Arbeitslosenquote auf 4,1 Prozent. Infolgedessen sank die Erwartung auf eine Zinssenkung im Juli laut CME FedWatch Tool auf nur noch 5 Prozent – ein massiver Rückgang gegenüber 24 Prozent zu Wochenbeginn

Geopolitik als Katalysator: Trump-Tarife sorgen für Unsicherheit

Ein weiterer Impuls kommt von der geopolitischen Front. Die US-Regierung kündigte am Dienstag neue Importzölle auf Produkte aus sechs Ländern an – darunter Algerien, Irak, Brunei, Libyen, Moldau und die Philippinen. Die Maßnahmen folgen auf ähnliche Drohungen gegen Japan und Südkorea. Die Zölle reichen bis zu 30 Prozent und sollen ab 1. August in Kraft treten, sofern keine Handelsabkommen zustande kommen.

Solche Maßnahmen haben historisch Inflation und Marktvolatilität begünstigt – beides potenzielle Treiber für Bitcoin als vermeintlich wertstabile Alternative.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

