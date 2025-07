Euro legt leicht zu

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Donnerstag im frühen Handel nach weiteren Zollankündigungen von US-Präsident Donald Trump etwas verteuert. Der Kurs der Gemeinschaftswährung lag am Morgen bei 1,1743 Dollar und damit etwas über dem Niveau vom Mittwochabend.

An den Finanzmärkten bleibt weiter die US-Handelspolitik das beherrschende Thema. In der Nacht auf Donnerstag kündigte US-Präsident Donald Trump unter anderem einen 50-prozentigen Zoll für Waren aus Brasilien an. Dies belastete den brasilianischen Real. Zudem nannte er den 1. August als Start für Kupferzölle in Höhe von 50 Prozent.