Salzgitter - Aktie im Anlegerfokus - 10.07.2025

Mit einer Performance von -2,68 % musste die Salzgitter Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Salzgitter-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +14,43 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Salzgitter Aktie damit um +34,23 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +45,46 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Salzgitter auf +83,67 %.

Salzgitter Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +34,23 % 1 Monat +45,46 % 3 Monate +14,43 % 1 Jahr +61,31 %

Informationen zur Salzgitter Aktie

Es gibt 60 Mio. Salzgitter Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,68 Mrd. wert.

Am Dienstag reagierte die Börse mit großer Begeisterung auf die Nachricht der Salzgitter AG, dass ihr Werkstoff Secure 500 die technischen Anforderungen für den Einsatz bei der Bundeswehr erfüllt. Der Aktienkurs stieg um fast 18 Prozent auf 26,38 …

Ein Plus von mehr als 20 % erscheint übertrieben, aber Salzgitter tritt in einen Markt ein, der so gut wie leergefegt ist. Das bedeutet: Der Sicherheitsstahl dürfte dem Konzern aus den Händen gerissen werden!

Salzgitter Aktie jetzt kaufen?

