pom+ startet mit White Peaks in neue Wachstumsphase (FOTO)

Frankfurt (ots) - Die pom+Group AG (pom+) stellt die Weichen für den nächsten

Wachstumsschritt: Gemeinsam mit White Peaks will das Schweizer

Beratungsunternehmen seine Position im Heimmarkt und international ausbauen.



Das Schweizer Beratungsunternehmen pom+Group AG geht eine strategische

Partnerschaft mit White Peaks ein. Diese Beteiligung leitet eine neue

Wachstumsphase für pom+ ein mit dem Ziel, die Marktpräsenz in der Schweiz und

international im Bereich Digitalisierung und Nachhaltigkeit in der

Immobilienwirtschaft gezielt auszubauen.





"Als unternehmerischer, auf KMU spezialisierter Investor ist White Peaks der

ideale Partner für uns", sagt Peter Staub, Gründer und Verwaltungsratspräsident

von pom+. "Wir teilen die gleiche Vision für pom+ und haben eine vertrauensvolle

Zusammenarbeit aufgebaut. Diese Partnerschaft gibt uns die Basis, unser Wachstum

nachhaltig zu beschleunigen und dabei unseren Wurzeln treu zu bleiben."



Neues Kapitel, bewährte DNA



Als familiengestützter Investor bringt White Peaks neben langfristigem Kapital

auch Know-how mit ein. Die gemeinsame Strategie zielt auf den Ausbau in den

Kernbereichen Digitalisierung, Künstlicher Intelligenz und Nachhaltigkeit,

getragen von drei großen strukturellen Treibern: der fortschreitenden digitalen

Transformation der Immobilienbranche, der Rolle des Sektors als Schlüsselakteur

im Klimaschutz und der steigenden Nachfrage nach smarten, nachhaltigen

Lebensräumen.



Dabei setzt pom+ gleichzeitig auf Kontinuität: Alle Partner:innen von pom+

bleiben investiert und führen das Unternehmen operativ weiter.



Strategische Reichweite durch Team und Technologie



Ein strategischer Schwerpunkt liegt auf der Internationalisierung, zunächst

gestützt auf die bestehende Präsenz in Deutschland. Weitere Skalierungsfaktoren

sind die Entwicklung und Vermarktung eigener digitaler Produktangebote,

Automatisierung von Kundenprozessen durch den Einsatz von "Agentic AI", sowie

der gezielte Ausbau des Teams. Ergänzend wird die Partnerschaft aktiv

strategische Akquisitionen verfolgen mit dem Ziel, die geografische Reichweite

zu vergrößern, Kompetenzen zu stärken und das digitale Leistungsportfolio weiter

auszubauen.



"pom+ agiert an der Schnittstelle der dynamischsten Trends in der

Immobilienbranche - Digitalisierung, Datenautomatisierung, Künstliche

Intelligenz und ESG - und blickt auf 30 Jahre kontinuierliches Wachstum zurück.

Dieses Wachstum wollen wir fortsetzen und durch gezielte Akquisitionen

beschleunigen", erklärt Konstantin Ewald, Investment Director bei White Peaks.

Roy Awad, Managing Partner, ergänzt: "pom+ passt perfekt zu unserer

Investitionsstrategie und beeindruckt mit seiner starken Marktstellung und einem

überzeugenden Führungsteam. Wir freuen uns die Partner:innen bei der Skalierung

und digitalen Weiterentwicklung zu begleiten."



Rebekka Ruppel, CEO von pom+Deutschland, dazu: "Für unser Team in Deutschland

eröffnet diese Partnerschaft völlig neue Möglichkeiten. Als Start-up innerhalb

der Gruppe profitieren wir von der Stabilität eines etablierten Unternehmens und

gleichzeitig von der Dynamik und Innovationskraft, die ein solches Investment

mit sich bringt."



