Horizon Petroleum gibt weiteres Betriebsupdate zu den Vorbereitungen zur Produktionsaufnahme in Polen Calgary, Alberta, Kanada, 10. Juli 2025 / IRW-Press / Horizon Petroleum Ltd. (das „Unternehmen“ oder „Horizon“) (TSX-V: HPL, FWB:HPM, Tradegate: HPM) Im Anschluss an unsere Pressemitteilung vom 2. Juni 2025 freut sich Horizon, ein weiteres …