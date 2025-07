Apex Critical Metals bereitet sich auf ein 1.500 Meter umfassendes Bohrprogramm auf dem Projekt Cap, British Columbia, vor

Das geplante durch Helikopter unterstützte Diamantkernbohrprogramm wird bis zu 1.500 Meter an NQ-Kernbohrungen umfassen und soll Mitte Juli 2025 beginnen. Das Programm wird vorrangige Niob- und Seltenerdmetall-(REE)-Ziele überprüfen, die im Rahmen der Oberflächenexplorationskampagne 2024 des Unternehmens abgegrenzt wurden.

Dies ist das erste Bohrprogramm auf dem Projekt Cap seit 2017 und es wurde konzipiert, um mehrere überzeugende Ergebnisse der Oberflächenexplorationsarbeiten im Jahr 2024 weiterzuverfolgen (siehe Pressemitteilung vom 12. November 2024), darunter:

- Stichproben aus Ausbissen mit einem Gehalt von bis zu 3,33 % Nb₂O₅,

- Niob- und REE-im-Boden-Anomalien, die sich über einen 1,8 km langen Trend erstrecken, mit Spitzenwerten von 1,21 % gesamte Seltenerdmetalloxide (TREO),

- Proben aus Findlingen mit einem Gehalt von bis zu 1,79 % Nb₂O₅.

Sean Charland, CEO von Apex Critical Metals, kommentierte: „Wir freuen uns, das Projekt Cap in die nächste entscheidende Phase zu bringen. Die Explorationsergebnisse aus dem Jahr 2024 zeigten einen starken geochemischen Fußabdruck sowohl für Niob als auch für REE. Dieses Bohrprogramm wird die Kontinuität in der Tiefe und die Geometrie der Anomalien überprüfen und damit einen bedeutenden Schritt zur Erschließung des Potenzials dieses sich abzeichnenden Karbonatitsystems machen.“

Das Unternehmen hat Quesnel Bros. Diamond Drilling Ltd., ein sehr erfahrenes Unternehmen für Bohrungen in entlegenen Gebieten, mit der Durchführung des Programms betraut. Die Mobilisierung soll Mitte Juli beginnen, wobei die Crews in einem 24-Stunden-Rhythmus von einem mittels Helikopter versorgtem Camp aus operieren werden. Das Programm wird vollständig von Dahrouge Geological Consulting Ltd., dem langjährigen technischen Partner von Apex, unterstützt.