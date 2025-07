JPMorgan belässt Gerresheimer auf 'Overweight' - Ziel 108 Euro

professordeluxe schrieb 05.07.25, 11:53

Irgendwas muss geschehen, denn die Verschuldung dürfte beim Leverage mittlerweile bei 4,1 (Nettofinanzverschuldung zu Adjusted EBITDA) liegen und bei 4,25 reißen die Covenants mit den Banken. Deshalb hat man die Dividende auch aufs gesetzliche Minimum reduziert, man versucht jeden Cent einzusparen. Denn aufgrund der großen Investitionen in Lohr, Morganton, Skopje etc. ist der free Cash Flow in diesem Jahr vermutlich im hohen zweistelligen Mio. Euro Bereich negativ. Siemssen ist ja nicht doof, er braucht jetzt bald mal ein Erfolgserlebnis. Erstrecht nach 3 Gewinnwarnungen binnen 1 Jahres. Moulded Glass würde sich zur Abspaltung anbieten. Die Transformation zu High Value Lösungen läuft ja, da passt Formglas nicht mehr dazu. Nur laufen IPOs derzeit überhaupt nicht. Das kann er knicken. Ein Spin-off würde auch wenig Sinn machen, denn man kann in die Sparte mit 750 Mio. Euro Umsatz natürlich nur begrenzt Schulden reinpacken und einen überschuldeten Spin-off würde die Bafin nicht mitmachen und würde den Aktionären auch keinen Mehrwert bieten. Bliebe nur ein Verkauf. KPS bietet sich hierfür an. Die Frage ist, verkauft man als Gerresheimer Moulded Glass selbst an KPS und danach wird man von Warburg geschluckt oder ist die Reihenfolge anders. Übernehmen Warburg+KPS die gesamte Company und teilen sich dann die Bereiche wie beschrieben untereinander auf. Irgendein richtungsweisender Big Bang wird kommen müssen. Man steht mit dem Rücken an der Wand, hat aber mit Moulded Glass sehr gute Verhandlungsmasse, mit der man arbeiten kann. Im Hintergrund wird vermutlich mit Hengeler Mueller am Masterplan getüftelt. Mit denen arbeitet man ja regelmäßig zusammen. Ich bleibe investiert. Ich hatte, wie hier geschrieben, meine gesamte Position am 2. Juni verkauft. Mittlerweile bin ich mit einem ersten kleinen Zeh in der Tür wieder eingestiegen und habe das Engagement nun etwas ausgebaut, so dass ein Fuß in der Tür steht. Ich habe 2,5 Prozent meines Depotvolumens in Gerresheimer somit investiert. Das reicht aus. Ich lehne mich nun zurück und warte einfach ab. Ich wohne in Köln und habe es bis in den Osten von Düsseldorf nicht weit. Den dortigen Stadtteil Gerresheim kenne ich seit Kindes Tages, irgendwie ist mir das Thema daher eine Herzensangelegenheit. Mein Bauchgefühl sagt mir, dass Gerresheimer bald anders heißen wird (neumodischer englischer Kunstname), nachdem sie in PE-Hand gewandert sind.