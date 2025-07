Commerzbank unter Druck - BofA-Favorit nun Deutsche Bank

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die zuletzt starken Aktien der Commerzbank haben am Donnerstag den Rückwärtsgang eingelegt. Anlass für Gewinnmitnahmen bietet die gestrichene Kaufempfehlung der Bank of America (BofA). Die Papiere der Commerzbank verloren im frühen Handel 2,5 Prozent und näherten sich mit 29,32 Euro ihrem Vortagestief. Mit 30,74 Euro hatten sie am Mittwoch zwischenzeitlich einen weiteren Höchststand seit dem Jahr 2011 erreicht.

Analyst Tarik El Mejjad von der Bank of America setzte ein Kursziel von 31,70 Euro an und sieht damit kaum noch Luft nach oben. Folglich senkte er seine Einstufung auf "Neutral". Die meisten positiven Aspekte seien eingepreist, so der Experte. Sein Favorit in Deutschland ist nun die Deutsche Bank , auch wenn er der Commerzbank mit dem Quartalsbericht eine Aufstockung des Jahresziels für das Zinsergebnis zutraut.