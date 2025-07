Neuer Zusatzschutz für B-Ware und generalüberholte Produkte in Kooperation mit Allianz Partners (FOTO)

Dreilinden/ Berlin (ots) - Mehr Vertrauen beim Onlinekauf: eBay Deutschlanderweitert sein Serviceangebot um den eBay Zusatzschutz, einen automatischenSchutz, den eBay in Kooperation mit Allianz Partners für ausgewählte Angebotebereitstellt. Der Zusatzschutz gilt für zwei Angebotsarten: zum einen für eineVielzahl von generalüberholten ("refurbished") Produkten, zum anderen fürArtikel mit dem Zustand "Neu: Sonstige", etwa B-Ware. Beide Angebotsarten findensich im eBay Re-Store. Der Zusatzschutz greift ab dem 13. Monat nach dem Kauf.Abgedeckt sind mechanische und elektronische Defekte - ohne zusätzliche Kostenfür Käufer*innen oder Verkäufer*innen. Die Finanzierung übernimmt eBay. Beigebrauchten Produkten kann die gesetzliche Gewährleistungsfrist im Einzelfallauf 12 Monate verkürzt werden. Der neue Schutz soll dieser möglichen Verkürzungbei generalüberholten Produkten entgegenwirken. Zum Vergleich: Bei Neuware giltimmer eine gesetzliche Gewährleistung von 24 Monaten. Der eBay Zusatzschutz wirdautomatisch aktiviert, sobald alle Voraussetzungen erfüllt sind für Angebote vonVerkäufer*innen, die bestimmte Qualitätsanforderungen erfüllen. Dazu zählen einausgezeichneter Servicestatus der Verkaufenden sowie eine niedrigeBeschwerdequote. Der neue Schutz steht automatisch zur Verfügung, ein manuellesAktivieren ist nicht nötig.Ziel des neuen eBay Zusatzschutzes ist es, Vertrauen in den Handel mittechnischen, generalüberholten Geräten zu stärken und den steigenden Ansprüchender Käufer*innen an Service und Sicherheit gerecht zu werden. Ergänzend erhaltenKäufer*innen auch 30 Tage kostenlosen Rückversand von den Verkäufer*innen.Dr. Saskia Meier-Andrae, Geschäftsführerin von eBay Deutschland, erklärt denVorteil: "Vertrauen ist die Währung im digitalen Handel, besonders imRecommerce. Mit dem eBay Zusatzschutz schließen wir eine Lücke für Käufer*innenund schaffen ein Differenzierungsmerkmal für unsere Händler*innen. Als Pionierdes Recommerce setzen wir damit erneut Maßstäbe und gestalten die Entwicklungder Branche aktiv mit."Dieses Vertrauen ist entscheidend - gerade im stark wachsendenRecommerce-Bereich. Denn bisher herrschten deutliche Unsicherheiten in Bezug aufgesetzliche Verpflichtungen und Verbraucherschutzrechte, sowohl auf Seite derKund*innen wie auf Seite der Händler*innen. Das zeigt auch eine aktuelle Studiedes Bundesverbands E-Commerce und Versandhandel Deutschland e.V. (bevh), die inPartnerschaft unter anderem mit eBay entstanden ist. (1) So weisen rund 45