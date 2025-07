The Battery Show Europe zeigt globale Beschleunigung

STUTTGART, DEUTSCHLAND / ACCESS Newswire / 10. Juli 2025 / The Battery Show Europe und die Electric & Hybrid Vehicle Technology Expo Europe, die zeitgleich mit dem Energy Storage Summit Germany (ESG) stattfanden, begrüßten über 17.000 Fachleute aus der Branche und mehr als 1.100 Aussteller in der Messe Stuttgart. Diese kombinierte Veranstaltung ist der einzige Ort, an dem die gesamte Lieferkette für fortschrittliche Batterie-, Elektro- und Hybridfahrzeugtechnologie und Energiespeicherung unter einem Dach zu finden ist. Von bahnbrechenden Technologien und Einblicken in die Politik bis hin zu praktischen Vorführungen und globalen Partnerschaften - die Veranstaltung im Jahr 2025 spiegelt das rasante Tempo der Branchenentwicklung und die wachsende internationale Bedeutung wider.

Bei den Hauptvorträgen der dreitägigen Veranstaltung kamen hochkarätige Redner aus der Batterie-, Automobil- und Energiebranche zu Wort, darunter BMW Group, Verkor, Mercedes-Benz, CATL und Shanghai Putailai New Energy Technology Co. Die Präsentationen beleuchteten den Schnittpunkt von Innovation, Politik und Skalierbarkeit und boten strategische Perspektiven für die Zukunft der Elektrifizierung und Energiespeicherung weltweit. Der erfolgreiche Networking-Empfang am Eröffnungsabend, der mit einer offiziellen Begrüßung durch Dr. Patrick Rapp, Staatssekretär im Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus der baden-württembergischen Landesregierung, begann, bot den Teilnehmern eine wertvolle Gelegenheit, Kontakte zu knüpfen und Ideen auszutauschen. Dies markierte den Beginn einer exklusiven Partnerschaft, in deren Rahmen die Landesregierung 2026 und darüber hinaus die Schirmherrschaft über The Battery Show Europe übernehmen wird.

„In der sich wandelnden Landschaft von heute müssen Unternehmen Wert und Umfang neu definieren, während sie sich durch immer komplexere Lieferketten und zunehmenden Wettbewerb bewegen“, erklärt John Lewinski, Executive Vice President, Informa Markets Engineering. „Das hohe Niveau der Gespräche, der Start neuer Initiativen und die außergewöhnliche Teilnehmerzahl zeigen einen Markt, der nicht nur expandiert, sondern die globalen Energie- und E-Mobilitätssysteme aktiv umgestaltet.“