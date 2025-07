Komplett überbewertet? Darum muss Super Micro Computer jetzt liefern

Der einst gefeierte Hersteller von KI-Servern Super Micro Computer (SMCI) steht unter zunehmendem Druck, da der Markt immer wettbewerbsintensiver wird. BofA-Analyst Ruplu Bhattacharya nimmt die Aktie wieder unter in seine Coverage auf, bleibt aber mit einem "Underperform"-Rating erst einmal an der Seitenlinie. Sein Kursziel von 35 US-Dollar entspricht einem weiteren Rückgang von rund 29 Prozent gegenüber dem aktuellen Kurs.

Insbesondere in Bereichen wie GPU-Komponenten und Flüssigkühlung könnte die Verfügbarkeit von Bauteilen das Umsatzwachstum limitieren. Bhattacharya erwartet zudem, dass die Flüssigkühlungstechnologie von Super Micro rasch zum Standard wird, was den Wettbewerb weiter anheizt.

Die Aktie wurde im März 2024 zeitweise für über 120 US-Dollar gehandelt, bevor sie anschließen um bis zu 85 Prozent einbrach. Seit Jahresanfang konnte sich die Aktie wieder um rund 60 Prozent erholen und notiert aktuell bei rund 50 US-Dollar.

Obwohl Super Micro in den letzten Jahren in Sachen Innovationen aufholen konnte, ist der Analyst der Ansicht, dass das Unternehmen weiterhin mit internen Schwächen und Rechtsstreitigkeiten zu kämpfen hat. Diese Risiken könnten die Volatilität der Aktie erhöhen und zu einem negativen Nachrichtenfluss führen, der den Aktienkurs belasten würde. Zudem bleibt die finanzielle Lage des Unternehmens angespannt, und es könnte in Zukunft weiteres Kapital aufnehmen müssen, was zu einer Verwässerung für bestehende Aktionäre führen würde.

Keine Lust auf hohe Order- und Depotgebühren? Dann schnell zu

*ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen Dann schnell zu SMARTBROKER+ wechseln: Alle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*.*ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen

BofA rechnet damit, dass Super Micro zwischen 2024 und 2027 ein jährliches Wachstum des Nettogewinns von 13 Prozent erzielen wird. Doch trotz des Wachstums im Bereich Künstliche Intelligenz bleibe die Unsicherheit hoch, was den Analysten dazu veranlasst, die Aktie mit einem "Underperform"-Rating zu versehen.

Angesichts der anhaltenden Herausforderungen und der Volatilität bleibt Super Micro für Bhattacharya ein "Show-me"-Story, die noch einiges an Überzeugungsarbeit leisten muss, um das Vertrauen der Anleger zu gewinnen.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die Super Micro Computer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,19 % und einem Kurs von 42,61EUR auf Tradegate (10. Juli 2025, 10:28 Uhr) gehandelt.





So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 44,73 $ , was einem Rückgang von -10,45% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer

Hensoldt, Renk & Rheinmetall teuer Diese 3 Titel haben den Hype verpasst! Jetzt Report kostenlos herunterladen!