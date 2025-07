Broadcom profitiert massiv vom KI-Boom!

Der erfahrene JPMorgan-Analyst Harlan Sur begründet das bullishe Votum mit einem kürzlichen Treffen mit dem Broadcom-Management, bei dem insbesondere die starke Nachfrage im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) hervorgehoben wurde. Vor allem die Geschäfte im Bereich der XPU-Technologieplattform seien aktuell ein zentraler Wachstumstreiber.

"Broadcom startet operativ gerade richtig durch", so Sur in einer Mitteilung an Investoren. "Die anhaltend hohe Nachfrage nach KI-Lösungen, gepaart mit einer allmählichen Erholung in den übrigen Halbleiterbereichen, stützt unsere positive Einschätzung."

U-förmige Erholung außerhalb des KI-Geschäfts

Neben dem florierenden KI-Segment erkennt JPMorgan erste Erholungsanzeichen im klassischen Halbleitergeschäft von Broadcom, das nicht unmittelbar von KI getrieben ist. Sur spricht von einer "U-förmigen Erholung", die sich derzeit in steigenden Bestellungen und Buchungen niederschlage – ein möglicher Vorbote für positive Gewinnrevisionen im Jahr 2026.

"Wir sehen Broadcom als einen führenden Akteur in den Bereichen Wireless-Kommunikation, Rechenzentrumsnetzwerke, KI-/Deep-Learning-ASICs, Speicherlösungen sowie Software- und Infrastrukturtechnologien", so Sur weiter.

Technologie-Infrastruktur-Gigant mit breitem Marktzugang

Besonders hervorgehoben wird Broadcoms Fähigkeit, sich über eine Vielzahl von Endmärkten hinweg zu behaupten. "Broadcom ist ein Kraftzentrum der Technologie-Infrastruktur mit unübertroffener Skalierung und Innovationskraft", erklärt der Analyst. Die breite Aufstellung in Schlüsselindustrien verschaffe dem Unternehmen eine strukturelle Wettbewerbsposition, die kaum ein anderer Player im Markt vorweisen könne.

Die Broadcom-Aktie hat seit Jahresbeginn bereits um mehr als 17 Prozent zugelegt. Vor allem nach der Präsentation der letzten Quartalszahlen und dem positiven Ausblick des Managements verzeichnete die Aktie deutliche Zugewinne.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

