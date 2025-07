Wegen Krisen: JPMorgan Top Picks kommen aus dem DAX

Möchten Sie externe Inhalte erlauben? An dieser Stelle befindet sich externer Inhalt, der den Artikel ergänzt. Wenn Sie externe Inhalte erlauben wollen, können Sie diese hier aktivieren und wieder deaktivieren. Externe Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Inhalt direkt aufrufen: Inhalt direkt aufrufen: Episode

Derzeit ist der Large-Cap-Index seit Jahresbeginn um rund 6 Prozent gestiegen. Sollte der S&P 500 bis zum Jahresende auf 6.000 Punkte fallen, würde er das Jahr mit einem Plus von rund 2 Prozent abschließen.

Der Ausblick zur Jahresmitte ist pessimistischer als die Einschätzung der Bank zu Jahresbeginn, als sie prognostizierte, dass der S&P 500 Ende 2025 bei 6.500 Punkten liegen würde.

Im Gegensatz dazu ist JPMorgan optimistischer für internationale Aktien. Konkret erwartet das Unternehmen, dass der MSCI Eurozone Index das Jahr bei 345 Punkten beenden wird, ein Plus von 9 Prozent, während der FTSE 100 die 9.000er-Marke erreichen wird – ein Plus von 3 Prozent. Darüber hinaus wird für den Tokioter Aktienindex ein Anstieg von 8 Prozent prognostiziert.

JPMorgan hat aktuell eine Liste mit ihren internationalen Favoriten erstellt. Gleich vier der Top Picks für internationale Aktien kommen aus dem DAX.

Wenig überraschend befindet sich der deutsche Rüstungsriese Rheinmetall auf der Liste der internationalen Top Picks von JPMorgan.

Die US-Bank hat ihr Kursziel aktuell für Rheinmetall von 2100 auf 2250 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst David Perry hob seine Ergebnisschätzungen bis 2030 um bis zu 21 Prozent an. Rheinmetalls ist Perrys Top Pick unter Europas großen Rüstungskonzernen. Er geht davon aus, dass Deutschland zumindest eine weitere Dekade brauchen werde, um seine militärischen Fähigkeiten nach einer dreißigjährigen Friedensdividende wieder angemessen aufzubauen.

Auch die Deutsche Telekom ist auf der Liste der Top Picks von JPMorgan. Hierzulande mag vielleicht vielen noch der Schrecken in den Knochen sitzen: Der Fall während der sogenannten Dotcom-Blase, bei dem die Aktie über 90 Prozent an Wert verlor, ist bis heute nicht aufgeholt; selbst wenn man Dividenden reinvestieret hätte, ist der Kurswert immer noch weit vom damaligen Niveau entfernt.

Nimmt man aber einen kürzeren Zeitraum von fünf Jahren, so haben sich die Anteilsscheine mehr als verdoppelt. Denn: T-Mobile US läuft sehr erfolgreich, ist aber unabhängig gelistet, gibt aber auch der Deutschen Telekom Rückenwind; nicht zuletzt, da die Deutsche Telekom Mehrheitseigner ist.

JPMorgan ist für die Aktie äußert bullish: Das Rating für die Deutsche Telekom ist "Overweight" mit einem Kursziel von 43,50 Euro.

Auch ein deutsches Unternehmen, dass weltweit und vor allen Dingen in den USA sehr erfolgreich operiert, ist DHL.

JPMorgan hat die Einstufung für DHL Group mit einem aktuellen Kursziel von 49 Euro auf "Overweight" gesetzt. Alexia Dogani rechnet für das zweite Quartal mit einem operativen Ergebnis (Ebit) von 1,31 Milliarden Euro. Sie hält DHL für eine günstige Möglichkeit, um auf eine zyklische Erholung zu setzen. Das Kurziel liegt gut 22 Prozent über dem aktuellen Kurs der DHL-Aktie.

Und last, but not least: Der deutsche Energiekonzern RWE. Auf Jahressicht steht ein Plus von gut 10 Prozent für die Wertpapiere des Unternehmens aus Essen.

JPMorgan setzt die Einstufung für RWE auf "Overweight" mit einem Kursziel von 47,50 Euro. Analyst Javier Garrido schätzt die Geschäftszahlen des ersten Quartals positiv ein. Für ihn seien die Ergebnisse des zweiten Quartals entscheidend: Ob sich die Marktbedingen zugunsten der Energiebranche entwickeln. Das Kursziel bedeutet ein Potenzial von rund 30 Prozent für die Aktie von RWE.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

