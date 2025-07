Wie du dein Geld vor Inflation und Staatszugriff schützt (FOTO)

Goldforall schrieb 07.07.25, 16:48

…. Und was zusätzlich sehr positiv stimmen sollte , ist die Stimmung 😊😂 keine grenzenlose Euphorie und keine Hirni-basher … totale Stille hier im Forum .

Von der großen Gier keine Spur … und die Bären gewöhnen sich an Gold 3000 … was will man dann hier meckern.

Silber wird Gold sogar outperformen … die Miner auch .

Einzig der EUR/$ Kurs wird für Gegenwind sorgen. Klar .. gut für Gold in Dollar , weniger gut für Gold in Euro .